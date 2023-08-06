Джидда, Саудовская Аравия, 6 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Китай на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в саудовском городе Джидда предложил способ учесть в дискуссиях «красные линии» и опасения России, пишет 6 августа газета Wall Street Journal, ссылаясь на западных дипломатов.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Ли Хуэй

Как отмечается в материале, высшее руководство Саудовской Аравии и Украины настойчиво добивалось участия Пекина в переговорах. В ходе дискуссий в Джидде Китай снова представил мирный план из 12 пунктов.

«Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые «красные линии» и опасения Москвы», — сообщает издание.

По данным газеты, которая ссылается на американского чиновника, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

Детали беседы не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 5–6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. Страны Запада намерены обсудить по украинскому вопросу десять пунктов. В частности, речь пойдёт о продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых, а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям.

Также сообщается, что участники консультаций будут создавать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта на Украине, которую предложил глава киевского режима Владимир Зеленский.