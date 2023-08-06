Москва, 6 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 110 военных ВСУ, сообщили 6 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что российские военные успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населённого пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества.

В результате было уничтожено до 110 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и самоходная гаубица «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в минувшие сутки, по информации оборонного ведомства, пытались наступать на пяти направлениях: донецком, купянском, краснолиманском, южнодонецком и запорожском. Атаки противника были отбиты.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных.

Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах, добавил он.