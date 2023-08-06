Москва, 6 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, одну ракету Harm, а также сбили в зоне проведения спецоперации 16 беспилотников ВСУ, сообщили 6 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Беспилотники ВСУ были сбиты вблизи населённых пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное (ЛНР), Красная Гора, Лидиевка (ДНР), Терновое, Мирное (Запорожская область) и Новая Каховка (Херсонская область).

Всего за время проведения спецоперации ВС России уничтожили 458 самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотника, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 143 танка и другие боевые бронированные машины, 1143 боевые машины реактивных систем залпового огня и тысячи единиц другой военной техники ВСУ, отметили в министерстве.

Также 6 августа в ведомстве сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях, уничтожении склада вооружения и поражении ангаров с авиатехникой во временно оккупированном городе Запорожье и отражении ряда попыток ВСУ атаковать на нескольких направлениях.