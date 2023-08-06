Москва, 6 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки и отразили пять атак противника. Об этом сообщил 6 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пять атак противника отражены в районах населённых пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка в ДНР. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Авдеевки, Клещеевки, Старомихайловки, Марьинки и Красногоровки.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник потерял три боевые бронированные машины, пять автомобилей и самоходную гаубицу «Krab» польского производства.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в минувшие сутки, по информации оборонного ведомства, пытались наступать на пяти направлениях: донецком, купянском, краснолиманском, южнодонецком и запорожском. Атаки противника были отбиты.