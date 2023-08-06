Москва, 6 августа, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки на донецком направлении пять атак ВСУ, сообщили 6 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что атаки были отражены в районах населённых пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военных, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Вооружённые силы России успешно отразили десять атак ВСУ на донецком направлении, в том числе у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки.

По данным Минобороны, потери противника на донецком направлении составили до 230 украинских военнослужащих. Также была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.