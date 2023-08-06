Москва, 6 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Ограничения на приём и вылет самолётов во Внуково, связанные с закрытием воздушной зоны, отменены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Михаил Метцель/ТАСС

Ограничения сняты с 11:55, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, заявили в воздушной гавани.

Аэропорт, расположенный на юго-западе Москвы, с 10:26 мск не принимал и не отправлял самолёты. Прибывающие в столицу рейсы перенаправлялись в другие авиагавани. Во Внуково подчёркивали, что ограничения введены по не зависящим от аэропорта причинам.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, который около 11:00 пытался прорваться в небо над столицей. Аппарат сбили силы ПВО.

В Минобороны проинформировали, что киевский режим пытался атаковать объекты в Московской области с применением беспилотника. Попытка атаки пресечена, аппарат уничтожен средствами ПВО в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.