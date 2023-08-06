Москва, 6 августа, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Музыкант Гарик Сукачёв (Игорь Сукачёв) приступил к работе после госпитализации. Об этом рассказал музыкант Сергей Галанин.

Максим Григорьев/ТАСС Гарик Сукачёв

По его словам, Сукачёв чувствует себя отлично.

«Всё в порядке, приступил к работе», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля Гарик Сукачёв собирался выступать на концерте в карельской Рускеале, но в итоге мероприятие состоялось без него. Музыкант был вынужден отправиться в больницу из-за проблем со здоровьем.

Пресс-секретарь рок-музыканта Анастасия Рогожникова в беседе с aif.ru рассказала, что Сукачёв оказался в больнице из-за повышенного давления на фоне переутомления. Музыкант опроверг сведения о том, что его не было на мероприятии якобы из-за проблем с алкоголем. Сукачёв подчеркнул, что у него нет ни времени, ни здоровья на употребление алкогольных напитков.