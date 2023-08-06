Москва, 6 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В аэропорту «Внуково» 6 августа был введён план «Ковёр» из-за замеченного в небе беспилотника, сообщает «112».

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что аэропорт закрыт, а все рейсы направлены в «Домодедово» и «Шереметьево». На месте работают экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, с 10:26 мск 6 августа во Внуково был ограничен приём и выпуск воздушных судов. В воздушной гавани сообщили, что ограничения введены в целях безопасности по не зависящим от аэропорта причинам.

Как свидетельствуют данные онлайн-табло, отменены и задержаны более 20 рейсов. Так, задержаны вылеты в Махачкалу, Ташкент, Санкт-Петербург, Уфу, Усинск, Баку и другие города. Пометка «нет актуальной информации» присутствует на табло возле рейсов до Казани, Челябинска, Сочи.

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили на подлёте к Москве беспилотный летательный аппарат. По его словам, 6 августа в районе 11:00 была попытка прорыва на Москву беспилотника.