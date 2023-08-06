Москва, 6 августа, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Более 20 рейсов отменены и задержаны в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Михаил Метцель/ТАСС

Так, задержаны вылеты в Махачкалу, Ташкент, Санкт-Петербург, Уфу, Усинск, Баку и другие города. Пометка «нет актуальной информации» присутствует на табло возле рейсов до Казани, Челябинска, Сочи.

Как сообщало ИА Регнум, с 10:26 мск во Внуково ограничен приём и выпуск воздушных судов. В воздушной гавани сообщили, что ограничения введены в целях безопасности по независящим от аэропорта причинам.