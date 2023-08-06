Москва, 6 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и отправку самолётов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Михаил Метцель/ТАСС Пассажиры на территории международного аэропорта Внуково

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности с 10:26 мск часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты Московского авиационного узла.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Внуково 1 августа был временно закрыт на прилёт и вылет. В этот день несколько беспилотных летательных аппаратов сбили в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских дронов.