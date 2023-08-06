Краснодар, 6 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники полиции проводят проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По предварительным данным, семилетний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз.

Мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июня в Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Вместе с 14-летним приятелем он находился в заброшенном здании в селе Сушиновка в Уярском районе. Конструкция на школьника обрушилась в тот момент, когда он прыгнул с бетонной плиты.

В результате мальчик получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов.