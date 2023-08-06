На Кубани семилетний мальчик упал с третьего этажа недостроенного здания
Краснодар, 6 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники полиции проводят проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
По предварительным данным, семилетний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз.
Мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.
По данному факту полиция проводит проверку.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июня в Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Вместе с 14-летним приятелем он находился в заброшенном здании в селе Сушиновка в Уярском районе. Конструкция на школьника обрушилась в тот момент, когда он прыгнул с бетонной плиты.
В результате мальчик получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов.