Донецк, 6 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Азотный в Куйбышевском районе Донецка, два человека пострадали. Об этом написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, под обстрел украинской армии попал посёлок Азотный, осколками снарядов ВСУ были посечены торговые точки на рынке и ДК «Смолянка».

«По уточнённой информации, в результате варварского утреннего обстрела Куйбышевского района возле рынка «Азотный» ранение получили мужчины 1960 и 1966 г. р.», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Ворошиловском районе Донецка локализован крупный пожар в здании университета, возникший после обстрела вооружённых формирований Украины. О пожаре в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского стало известно в 22:20 мск 5 августа. Возгорание произошло после попадания взрывоопасного предмета.