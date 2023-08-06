Эр-Рияд, 6 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Малком поздравил команду с победой в четвертьфинальном матче Кубка арабских чемпионов.

«Командная работа. Поздравляю всех. «Идеальная ночь», — написал форвард в соцсетях.

Малком в матче с «Аль-Иттихадом» забил свой первый гол в составе команды. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1. В полуфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» встретится с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Как сообщало ИА Регнум, бывший игрок петербургского «Зенита» Малком перешёл в «Аль-Хиляль» 3 августа, сумма трансфера составила 60 млн евро — это самый дорогой переход в российском футболе. Бразилец будет четыре года выступать за саудовский клуб, его заработок составит 18 млн евро в год. В 2019 году Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за 40 млн евро. За четыре года он четырежды стал чемпионом страны, один раз выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок.