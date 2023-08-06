Вашингтон, 6 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. НАТО вновь заставило президента Украины Владимира Зеленского бросить механизированные батальоны ВСУ на убой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ВСУ пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам.

«Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — заявил экс-разведчик США.

Он отметил, что НАТО недовольно ходом наступления украинской армии, поскольку ВСУ не добиваются значительных результатов и меньше стали использовать западную технику в своих атаках.

По его словам, руководители НАТО оказали давление на Зеленского для того, чтобы заставить его вернуться к натовской тактике штурмов с применением большого количества бронетехники, в противном случае Украину могут лишить западной военной поддержки.

«Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят», — заявил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в «выгребной яме» под названием Украина. Своё мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, комментируя высказывание отставного генерала, командующего объединенными силами НАТО в Ираке, а позже в Афганистане, Дэвида Петреуса. Петреус считает, что США смогли бы с лёгкостью справиться с теми трудностями, с которыми сталкиваются в противостоянии с Россией. Риттер на это ответил, что генерал «лжёт американскому народу». Он подчеркнул, что Штаты продолжают выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер, в выгребную яму, которой является Украина.