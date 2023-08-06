Москва, 6 августа, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Российская железнодорожная отрасль, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

Павел Лисицын/РИА Новости Павел Лисицын РИА Новости

«Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги», — отметил Мишустин.

Премьер-министр поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственное отношение к своему делу, и пожелал новых достижений.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех работников и ветеранов отрасли с Днём железнодорожника, который отмечается 6 августа.

Российский лидер отметил, что свой вклад в развитие железных дорог России вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры.