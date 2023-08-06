Баку, 6 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Азербайджанский город Гянджа примет третьи Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила журналистам заместитель министра молодёжи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

Максим Богодвид/РИА Новости

III Игры стран СНГ планируется провести в 2025 году.

«Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа — это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах», — заявила Василева, добавив, что формат мероприятия будет обсуждаться в совете.

По её мнению, акцент будет сделан на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех государств.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования проходят в 20 видах спорта, в соответствии со стандартами летних олимпиад. В них участвуют спортсмены из девяти стран СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан), а также некоторые другие страны, в числе которых Грузия, Иран, Турция, Китай, Бразилия, Куба и Сербия.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам проходящих в Белоруссии Игр стран СНГ. Он напомнил, что первые подобные игры были проведены два года назад по инициативе России, и выразил удовлетворение тем фактом, что они становятся традиционными.