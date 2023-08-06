Москва, 6 августа, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Замена советской символики на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве явила всю сущность киевского режима — неспособность любить. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 6 августа в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна», — подчеркнула Захарова.

Мать можно только любить, а в Киеве этого не умеют, добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа на монументе «Родина-мать» в Киеве установили украинский герб-трезубец. Ранее с памятника сняли советский герб с серпом и молотом. Власти приурочили демонтаж к празднованию Дня независимости Украины 24 августа.

Кроме того, монумент хотят переименовать в «Украину-мать». По словам Марии Захаровой, на переименование в Киеве пошли из-за того, что не могут снести памятник.

Президент России Владимир Путин 2 августа заявил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего. В 2015 году украинские власти, приняв закон о декоммунизации, фактически запустили «дерусификацию». К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, переименовали более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.