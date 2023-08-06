Новосибирск, 6 августа, 2023, 10:15 — ИА Регнум. По производству гражданских дронов в 2024 году Россия должна выйти на объём в 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, данная цифра не учитывает дроны весом менее 1 кг.

«Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, Белоусов также заявил о готовности России к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики — по созданию беспилотных авиационных систем. На данный момент, по словам Белоусова, все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» структурированы. Правительство России по поручению президента Владимира Путина должно до 1 сентября утвердить этот нацпроект, напомнил первый вице-премьер.

В июне президент России Владимир Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание и что правительство рассматривает варианты помощи отрасли. Глава государства также указал, что реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиасредств необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года.