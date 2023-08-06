Колумбия, США, 6 августа, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никто не кроме него не способен предотвратить третью мировую войну. Об этом сказал на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам политика, мощность современных вооружений позволяет уничтожить весь мир, и только он в качестве главы администрации США сможет не допустить такого развития событий.

«Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — подчеркнул Трамп в ходе выступления, которое транслировалось на канале консервативной медиакомпании RSBN в YouTube.

Он пообещал также, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году сразу же добьётся прекращения конфликта на Украине. Урегулирование произойдёт немедленно и будет честным и справедливым для обеих сторон, заверил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Трамп объявил о намерении бороться за президентский пост. Он не раз обвинял нынешнего американского лидера Джо Байдена в подталкивании мира к третьей мировой войне из-за политики в отношении Украины.