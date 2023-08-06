Вашингтон, 6 августа, 2023, 08:36 — ИА Регнум. ВСУ в случае прорыва первой линии российской обороны столкнутся с контратакой резервов ВС России, считает бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен.

Иван Шилов ИА Регнум

По его мнению, уверенность западных стран в успехе контрнаступления ВСУ основана на предположении, что у ВС России отсутствуют резервы, однако это едва ли соответствует действительности.

«Даже если они [ВСУ] глубоко проникнут в удерживаемую Россией территорию, они, вероятно, столкнутся со значительными контратаками России при наихудших возможных обстоятельствах», — цитирует его издание Foreign Policy.

Он добавил, что украинские войска столкнутся с недостаточным снабжением, а также недосягаемостью их собственных беспилотников и артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли уже 400 тыс. человек, но НАТО продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению.

По его словам, недавно он получил материалы воздушного наблюдения с Украины. На этих фотографиях видно 123 тыс. свежевырытых могил. Он обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ является масштабным провалом.