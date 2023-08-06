Брянск, 6 августа, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Два беспилотника самолётного типа сбиты над территорией Брянской области средствами ПВО. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил 6 августа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Карачевским районом системой ПВО Вооружённых сил РФ уничтожены два беспилотника самолётного типа», — написал Богомаз.

Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля ВСУ совершили атаку на Трубчевский район Брянской области с применением беспилотника. Аппарат сбросил взрывное устройство на здание районного УВД, были повреждены остекление и кровля.

В ночь на 17 июня подразделения ПВО отразили атаку украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба» у города Новозыбков Брянской области. Российские военные уничтожили три дрона самолётного типа.