Москва, 6 августа, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Подразделения «Центр» Вооружённых сил России уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» гаубицу М777, сказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В ходе контрбатарейной борьбы также были поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет противника.

Кроме того, добавил он, средствами ПВО были сбиты четыре беспилотника ВСУ и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, российскими бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией были поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки и Приютного.