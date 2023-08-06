Сан-Франциско, США, 6 августа, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск 5 августа пообещал оплатить судебные издержки всем, кто получил несправедливые претензии за активность в принадлежащей ему соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Если ваш работодатель несправедливо отнёсся к вам из-за размещения поста или лайка на этой платформе, мы оплатим ваши судебные расходы. Ограничений нет», — написал он на своей странице в X.

В конце октября 2022 года Маск выкупил компанию Twitter за $44 млрд. 24 июля 2023 года главная страница соцсети была переименована в X. Новый логотип — белая буква Х на чёрном фоне. По словам Маска, твиты будут переименованы в «иксы». Он отметил, что ребрендинг связан с тем, что раньше в приложении можно было общаться, размещая короткие сообщения на 140 символов, теперь пользователи могут публиковать практически всё что угодно, включая несколько часов видео.

Как сообщало ИА Регнум, обновлённая социальная сеть Twitter станет самым ценным в мире брендом, пообещал владелец одноименной компании, американский миллиардер Илон Маск.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и символы специальной военной операции.

Мэрия Сан-Франциско начала проверку в отношении компании Twitter после установки на здании штаб-квартиры нового логотипа в виде огромной буквы X. Власти города сочли, что гигантская, нависающая над зданием металлическая конструкция может представлять угрозу для прохожих. Владелец компании Илон Маск заявил, что штаб-квартира Twitter останется в Сан-Франциско и не последует примеру других покинувших город компаний.