Новосибирск, 6 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках проходящего в Новосибирске проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» заявил о готовности России к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Архипелаг 2023» показал, что мы в принципе готовы к старту новой отрасли. У нас есть, конечно, далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная», — сказал он, добавив, что образцы выполнены на уровне мировых достижений, некоторые вещи превышают мировые.

На данный момент, по словам Белоусова, все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» структурированы. Правительство России по поручению президента Владимира Путина должно до 1 сентября утвердить этот нацпроект, напомнил первый вице-премьер.

По его словам, процедура эта достаточно сложная, но пройти её необходимо вовремя. Вместе с Минфином ещё предстоит определить источники финансирования, получаются достаточно большие средства, но работа высокоприоритетная. Необходимо получить сбалансированный вариант, добавил Белоусов.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» состоит из пяти частей. Первая — посвящена консолидации спроса. Государственная транспортная лизинговая компания будет работать с производителями и формировать линейки беспилотников. Второе, центральное направление, будет связано с производством, а третье — с регуляторикой. Четвёртая часть нацпроекта решит кадровые проблемы, а пятое направление связано с интеллектуальным заделом на будущее, рассказал вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание и что правительство рассматривает варианты помощи отрасли. Глава государства также указал, что реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиасредств необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.