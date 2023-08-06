Новый, 529-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Серебрянки и 28-й механизированной бригаде в районе села Ивановское в ДНР, информирует 6 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Серия взрывов прозвучала в ночь на 6 августа в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Дважды за ночь объявлялась воздушная тревога.

С вечера 5 августа продолжается обстрел кассетными боеприпасами Донецка. Один из снарядов попал в здание республиканского университета экономики и торговли. Огонь уничтожил кровлю и потолочные перекрытия на площади 3000 кв. м. К 05:02 мск 6 августа пожар удалось локализовать.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.