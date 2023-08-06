Оттава, 6 августа, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Канада решила приостановить финансовую поддержку правительства Нигера в ответ на государственный переворот в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

«В ответ на попытку государственного переворота в Нигере <…> Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера», — уточнили власти.

Приостановка при этом затронет только прямую бюджетную поддержку Канадой нигерийского правительства. Помощь для наиболее уязвимых групп населения в области здравоохранения, образования, экономики и обеспечения гендерного равенства продолжат оказывать.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о временной приостановке финансирования ряда программ зарубежной помощи, которые приносят выгоду правительству Нигера. Временная мера не влияет на все программы помощи Белого дома иностранным государствам, действующие применительно к Нигеру. Выделение помощи, по словам Блинкена, будет проводиться по мере того, как будет развиваться ситуация.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере сообщила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Мохамед Базум через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.