Токио, 6 августа, 2023, 06:47 — ИА Регнум. На траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году никто из японских политиков не упомянул, что бомбу сбросили американцы. Премьер Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки напротив, затронули Россию.

Media.iwm.org.uk Разрушенная Хиросима после атомной бомбардировки

«78 лет назад из-за одной атомной бомбы были потеряны 100 и несколько десятков тысяч драгоценных жизней. Город превратился в выжженную землю, в один миг у людей отняли их мечты и светлое будущее», — сказал Кисида в начале выступления, не назвав виновных в национальной трагедии.

Однако в своём выступлении японский министр упомянул Россию, сказав, что «Россия угрожает ядерным оружием», и путь к миру без ядерного оружия «становится всё более сложным».

Губернатор Хиросимы начал свою речь с того, что также сказал об «угрозе ядерным оружием со стороны России» и ядерной и ракетной программе Северной Кореи. При этом Юдзаки не назвал страну, которая сбросила бомбы на Хиросиму.

Как сообщало ИА Регнум, в мае премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего выступления на саммите «Большой семёрки» ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы. В результате взрыва и его последствий погибли около 225 тыс. человек. Большинство жертв бомбардировки скончались от лучевой болезни.

В ООН 6 августа вспомнили о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы, но ответственного за гибель мирного населения называть не стали. Послание от имени генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша озвучила его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Она ни разу не сказала о роли США в трагических событиях Хиросимы и Нагасаки.