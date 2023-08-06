Москва, 6 августа, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Военным железнодорожникам, отличившимся в ходе спецоперации на краснолиманском направлении, вручили награды в честь профессионального праздника. О награждении сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные железнодорожники и инженеры трудятся сообща

К наградам представили военнослужащих железнодорожных войск Центрального военного округа.

Торжественная церемония была приурочена к 172-й годовщине образования железнодорожных войск.

Награды и памятные грамоты, а также очередные воинские звания военнослужащим вручили представители командования железнодорожных войск группировки войск «Центр».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех работников и ветеранов отрасли с Днём железнодорожника, который отмечается 6 августа.

Глава государства поблагодарил железнодорожников России за ответственное отношение к работе, за преданность созидательной профессии, за готовность напряжённо трудиться, добиваться результата на благо родной страны. Пожелал крепкого здоровья, успеха и всего самого доброго.

Бронированный поезд «Енисей» группировки Центрального военного округа за время проведения спецоперации участвовал в восстановлении более 300 км железнодорожных путей. За время спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов.