Москва, 6 августа, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили о разгроме пунктов дислокации двух бригад украинской армии — бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» их уничтожили управляемыми бомбами.

Mil.ru Российский бомбардировщик Су-34 совершает боевой вылет

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что авиация нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Серебрянки и 28-й механизированной бригады в районе села Ивановское.

Офицер пояснил, что универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к падающей бомбе, делая её управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме.

«С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. УМПК-500 в спецоперации применяют фронтовые бомбардировщики Су-34», — добавил Астафьев.

Самолёты Су-25 штурмовой авиации разбили противника на лисичанском, солидаро-артёмовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Артиллерия уничтожила склад боеприпасов, гранатометы в районах Спорного и Белогоровки, три 120-мм миномёта ВСУ в Авдеевке и Победе, противотанковую пушку М12 в Первомайском и буксируемую гаубицу М102 в районе деревни Зоряное.

В Красногоровке «Солнцепёк» поразил огнём опорный пункт 110-й бригады украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в «выгребной яме» под названием Украина.

В Киеве ночью 6 августа зазвучала воздушная тревога. Также об опасности предупредили жителей Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей Украины.