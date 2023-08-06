Киев, 6 августа, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Серия взрывов прозвучала в ночь на 6 августа в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев Печерский район

Местные власти заявили о работе средств ПВО.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий написал в Telegram-канале, что прошла «серия взрывов, работает ПВО».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине второй раз за ночь 6 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и области.

Сирены взвыли в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях. Предупредили об опасности с воздуха и население подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей.