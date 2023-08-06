Москва, 6 августа, 2023, 04:36 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на недостоверные публикации в анонимном Telegram-канале о якобы недовольстве китайским послом. В ведомстве не удивились подобной голословной провокации, говорится в сообщении МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Обратили внимание на сегодняшний провокационный и, естественно, недостоверный вброс одного анонимного телеграм-канала, подхваченный впоследствии рядом других ресурсов, о том, что «в МИД РФ рассматривают вопрос, в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя». Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Подобным голословным провокациям в МИД России не удивились. Это нагнетание негативного фона, целью которого является подрыв российско-китайского сотрудничества. Недоброжелателей России больше всего раздражает партнёрство со странами, с которыми развиваются хорошие и перспективные отношения, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в марте посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью Global Times заявил, что отношения Китая и России успешно складываются на протяжении нескольких десятков лет. Стороны нашли способ взаимодействия как крупные державы со стратегическим взаимным доверием и добрососедской дружбой. Их отношения никогда не нацелены на третью сторону. По мнению китайского дипломата, чем более неспокоен мир, тем более устойчиво должны развиваться отношения Москвы и Пекина.