Пекин, 6 августа, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 02:33 по местному времени 6 августа в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу. О стихийном бедствии сообщило Центральное телевидение Китая.

shibeauty Китай, Пекин

В результате землетрясения в провинции Шаньдун на востоке Китая пострадал 21 человек, разрушено 126 зданий.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА Регнум, на китайские провинции обрушился супертайфун «Доксури». Стихия привела к масштабным разрушениям и вмешалась в жизнь миллионов людей.

Так, в восточной провинции Фуцзянь 363 тыс. человек эвакуировали, а всего «Доксури» затронул 1,4 млн человек. По оценкам властей, прямой экономический ущерб в провинции превысил 3 млрд юаней, или 427 млн долларов. 5 августа супертайфун покинул провинцию.