Вашингтон, 6 августа, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что происходит сегодня в «выгребной яме» под названием Украина. Своё мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, комментируя высказывание отставного генерала, командующего объединенными силами НАТО в Ираке, а позже в Афганистане, Дэвида Петреуса.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Петреус считает, что США смогли бы с лёгкостью справиться с теми трудностями, с которыми сталкиваются в противостоянии с Россией.

Риттер на это ответил, что генерал «лжёт американскому народу». Он подчеркнул, что Штаты продолжают выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер, в выгребную яму, которой является Украина.

«Почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина? ВВС США никогда не сталкивалась ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские внедрили на украинском театре военных действий», — заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, Дэвид Петреус предсказал новое наступление России в Донбассе. Он также отметил большую численность российских военных и наличие у них различного вооружения.

Генерал рассказал, что ВСУ в весенне-летний период необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать передвижение по Крымскому мосту, чтобы изолировать полуостров, а потом захватить его.