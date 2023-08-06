Вашингтон, 6 августа, 2023, 04:06 — ИА Регнум. В ООН вспомнили о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы, но ответственного за гибель мирного населения называть не стали. Послание от имени генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша озвучила его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют, потому что барабаны ядерной войны снова бьют. Недоверие и разногласия растут. Ядерная тень, нависшая над холодной войной, снова появилась», — сказала она.

Накамицу добавила, что любое применение ядерного оружия недопустимо. В приоритете ООН остаётся ликвидация ядерного оружия. В организации не успокоятся, пока ядерная тень навсегда не исчезнет.

При этом замгенсека ООН ни разу не сказала о роли США в трагических событиях Хиросимы и Нагасаки.

Как сообщало ИА Регнум, в мае премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего выступления на саммите «Большой семёрки» ни разу не упомянул, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму перед завершением Второй мировой войны.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на два японских города Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы. В результате взрыва и его последствий погибли около 225 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв бомбардировки скончались от лучевой болезни.