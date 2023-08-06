Киев, 6 августа, 2023, 03:54 — ИА Регнум. На Украине второй раз за ночь 6 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, также сирены взвыли в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях. Предупредили об опасности с воздуха и население подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Хмельницкой области.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотник ВСУ ночью 5 августа сбросил в Рыльске Курской области взрывные устройства. Никто не пострадал.

ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все дроны были сбиты. Жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.

В Донецком университете экономики и торговли тушат пожар, возникший после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что сложность тушения обусловлена особенностью самого здания.