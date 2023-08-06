Киев, 6 августа, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Белый дом не станет терпеть нападение Украины на российские энергообъекты в Чёрном море. Действия Киева могут угрожать поддержке со стороны западных союзников, говорится в материале американского издания Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне и других западных столицах», — написали авторы статьи.

Издание ссылается на бывшего аналитика ЦРУ Хелиму Крофт, по мнению которой Вашингтон опасается, что западную помощь Украине будет труднее поддерживать в случае возникновения более масштабного энергетического кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину, предположительно, в результате атаки украинского морского дрона, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу. На борту находились 11 человек, никто не пострадал. Судно оставалось на плаву. Экипаж боролся с поступлением забортной воды в машинное отделение. К месту происшествия были направлены суда Морспасслужбы «Меркурий» и «Импульс».