Хмельницкий, Украина, 6 августа, 2023, 03:03 — ИА Регнум. В Хмельницкой области произошли взрывы, сообщило ночью 6 августа украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

«В Хмельницкой области снова раздалась серия взрывов», — говорится в Telegram-канале источника.

В Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 августа тревожные сигналы об опасности в воздухе прозвучали в Киеве, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей Украины. Также сирены включили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

В Донецком университете экономики и торговли продолжают тушить пожар, возникший после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами вечером 5 августа. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что сложность тушения обусловлена особенностью самого здания. В тушении возгорания задействованы 100 человек, 14 единиц техники, автолестницы и штабные автомобили.