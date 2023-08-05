Вашингтон, 6 августа, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Россиянка Людмила Самсонова уступила победу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне американке Коко Гауфф.

Андрей Пронин ИА REGNUM Людмила Самсонова (Россия)

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под третьим номером. У Людмилы Самсоновой был 8-й номер посева.

В финале Коко Гауфф сыграет с Марией Саккари из Греции.

24-летняя Людмила Самсонова (действующая победительница турнира) находится на 18-й строчке рейтинга WTA, она победила в четырёх турнирах.

Её сопернице Гауфф 19 лет, она на седьмой строчке рейтинга WTA.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

По прибытии спортсменка находилась в транзитной зоне аэропорта, а потом вылетела в Черногорию.

В министерстве заявили, что Звонарёва находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно на территории Польши, поэтому пограничники не пустили её по соображениям государственной безопасности.

16 июля организаторы турнира серии «Челленджер 100» в Польше заявили, что не хотели бы видеть на соревнованиях теннисистов из России и Белоруссии: им посоветовали не подавать заявки на участие. Они объяснили, что их рекомендация вызвана ситуацией на территории Украины.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что если российских теннисистов, которые поедут на турнир, не пустят в Польшу, то будет скандал.