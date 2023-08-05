Гол Малкома вывел «Аль-Хиляль» в следующий тур Кубка арабских чемпионов
Команда Малкома «Аль-Хиляль» обыграла «Аль-Иттихад» в турнире Кубка арабских чемпионов
Эр-Рияд, 6 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Четвертьфинал Кубка арабских чемпионов завершился со счётом 3:1 в пользу футбольного клуба «Аль-Хиляль». Матч проходил с участием саудовской команды «Аль-Иттихад».
«Аль-Хиляль» на 14-й минуте встречи вывел вперёд Сергей Милинкович-Савич. В конце первого тайма 11-метровый удар реализовал Салем аль-Давсари.
У соперников мяч в ворота на 56-й минуте забил Ромариньо. Первым голом за «Аль-Хиляль» на 70-й минуте отличился Малком, ранее представлявший санкт-петербургский «Зенит».
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не смог реализовать пенальти на 78-й минуте встречи.
В полуфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».
Как сообщало ИА Регнум, 3 августа петербургский футбольный клуб «Зенит» официально объявил о завершении сделки и переходе бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В составе клуба Малком четыре раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, забив за команду 42 гола, в том числе 23 — в сезоне 2022–2023 годов.