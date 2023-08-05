Эр-Рияд, 6 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Четвертьфинал Кубка арабских чемпионов завершился со счётом 3:1 в пользу футбольного клуба «Аль-Хиляль». Матч проходил с участием саудовской команды «Аль-Иттихад».

Adrien33000 Малком

«Аль-Хиляль» на 14-й минуте встречи вывел вперёд Сергей Милинкович-Савич. В конце первого тайма 11-метровый удар реализовал Салем аль-Давсари.

У соперников мяч в ворота на 56-й минуте забил Ромариньо. Первым голом за «Аль-Хиляль» на 70-й минуте отличился Малком, ранее представлявший санкт-петербургский «Зенит».

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не смог реализовать пенальти на 78-й минуте встречи.

В полуфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа петербургский футбольный клуб «Зенит» официально объявил о завершении сделки и переходе бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В составе клуба Малком четыре раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, забив за команду 42 гола, в том числе 23 — в сезоне 2022–2023 годов.