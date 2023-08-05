Киев, 6 августа, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Известный украинский и американский кинопродюсер, режиссёр-документалист, бизнесмен, имеющий российское и американское гражданство Игорь Лопатёнок заявил, что Киев совершает атаки на гражданские суда из-за провала контрнаступления ВСУ и необходимости «хороших новостей». Своё мнение он изложил в Twitter.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов. Атака морских беспилотников на российский танкер «Сиг» — это последний шаг к полномасштабной тактике государственного террора», — считает Лопатёнок.

Продюсер отметил, что «попрошайке-Зеленскому» необходимо давать публике «хорошие новости», которых на самом деле нет. В отсутствии таковых, Зеленский применяет «старый украинский трюк» — атаки на гражданские суда.

Как сообщало ИА Регнум, танкер «Сиг» в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа в Керченском проливе получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Никто из 11 членов экипажа не пострадал.

Украинское издание УНН со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что ночной удар по российскому танкеру «Сиг» в южной части Керченского пролива организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Россия решительно осуждает террористическую атаку Украины, говорится в распространённом 5 августа комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.