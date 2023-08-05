Киев, 6 августа, 2023, 01:38 — ИА Регнум. В Киеве ночью 6 августа зазвучала воздушная тревога. Также об опасности предупредили жителей Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве тревогу объявили в 01:04 мск.

Кроме того, сигналы об опасности в воздухе включили в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

После объявления воздушной тревоги серия взрывов прозвучала в Хмельницком, передаёт агентство Укринформ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 августа в Купянском районе Харьковской области прогремели взрывы. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. Сирены взвыли в Винницкой, Одесской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.