Киев, 6 августа, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Украина считает максимально близким другом на данный момент Польшу, но так будет только до конца войны, заявил в эфире телеканала «Дом» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жёстко», — сказал он.

Подоляк считает возникшие противоречия между Украиной и Польшей дискуссией, которая не приведёт к каким-то разрывам и вести её нужно максимально открыто.

Как сообщало ИА Регнум, назревающие разногласия обострились после того, как посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД из-за «неприемлемых» комментариев министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача. Ранее он обвинил Киев в неблагодарности за внушительную поддержку, оказанную Варшавой.

В последние месяцы отношения Киева и Варшавы пострадали также из-за отказа Польши разрешить экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров. Правительство страны видит в них угрозу для интересов польских аграриев, пишет издание Politico.

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали пользователи Twitter за попытку оправдаться перед Польшей из-за действий украинского министерства иностранных дел. Один из комментаторов напомнил, что не стоит забывать и тот факт, что для вступления Украины в Евросоюз и НАТО Киеву нужно получить согласие Польши. Пользователь рекомендовал украинскому президенту не наживать себе врага.