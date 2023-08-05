Москва, 6 августа, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил всех работников и ветеранов отрасли с Днём железнодорожника, который отмечается 6 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства отметил, что свой вклад в развитие железных дорог России вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры. А традиции важнейшей профессии закладывались ещё в первой половине XIX века создателями Царскосельской железной дороги.

«Мы знаем многие яркие примеры трудовой доблести, включая, конечно же, грандиозное строительство и ввод в эксплуатацию Транссиба и БАМа, а также других магистралей, которые служат всей стране, играют ключевую роль в реализации масштабных, амбициозных проектов и планов», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что идёт системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, а также восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе.

«Ведётся разработка новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов. В приоритетах — дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений. Будет обновляться и облик вокзалов в российских городах», — заверил президент.

Владимир Путин поблагодарил железнодорожников России за ответственное отношение к работе, за преданность созидательной профессии, за готовность напряжённо трудиться, добиваться результата на благо родной страны. Пожелал крепкого здоровья, успеха и всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, бронированный поезд «Енисей» группировки Центрального военного округа за время проведения спецоперации участвовал в восстановлении более 300 км железнодорожных путей. За время спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов.

Специальный боевой состав привлекается для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей, а также для сопровождения гуманитарных грузов жителям освобождённых населённых пунктов.

Работа железнодорожных войск обеспечивает надёжное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок.

Четыре бронепоезда Вооружённых сил РФ «Амур», «Байкал», «Енисей» и «Волга», действующие в зоне специальной военной операции, успешно отразили все атаки украинских диверсантов.