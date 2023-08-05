Тбилиси, 6 августа, 2023, 00:43 — ИА Регнум. В Грузии число погибших в результате оползня в регионе Рача увеличилось до 17 человек, говорится в заявлении республиканского МВД.

Weatherwizkids.com Оползень в горах

«На данный момент спасатели обнаружили 17 тел. В рамках спасательной операции в безопасное место эвакуированы более 200 человек», — уточнили в ведомстве.

В МВД добавили, что спасательная операция проходит непрерывно в зоне бедствия третий день. Привлечены к работе сотрудники пожарно-спасательных служб, правоохранители, военнослужащие, кинологи, спецтехника и пограничная авиация.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 августа в селе Шови в грузинском регионе Рача рядом с гостиницей «Сансет Шови» сошёл оползень. Вода накрыла коттеджи, были повреждены мосты и дороги.

Среди погибших в результате схода оползня в Грузии было найдено тело гражданки России Ксении Тричевой. Одна из близких подруг опознала её в морге, сообщили в Министерстве иностранных дел России (секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии).