Харьков, Украина, 6 августа, 2023, 00:31 — ИА Регнум. В Харьковской области прогремели взрывы, сообщило в ночь на 6 августа украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Харьковская область, Купянский район, местные паблики сообщают об очередных взрывах», — говорится в публикации издания в Telegram-канале.

Других подробностей издание не приводит. Воздушная тревога в Харьковской области не объявлялась.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы об опасности с воздуха звучат Винницкой, Одесской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 августа взрывы прогремели в столице Украины — Киеве, в Житомирской и Хмельницкой областях. По информации издания «Страна. ua», произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове. На всей территории Украины третий раз за день объявлялась воздушная тревога.

По объектам в окрестностях временно оккупированного Киевом города Запорожье 5 августа были нанесены ракетные удары, на поражённых объектах начался пожар. Информация о пострадавших не поступала.