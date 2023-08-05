Москва, 6 августа, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Неоднократный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов и Гран-при, мастер спорта России 17-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва ушла от тренера Этери Тутберидзе и может завершить спортивную карьеру. Об этом сообщило РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Коньки

Фигуристка попрощалась с тренером несколько дней назад. Окончательное решение по дальнейшей спортивной карьере пока не принято, но, как предполагает источник издания, всё же она может завершиться.

Дарья Усачёва родом из Хабаровска, на коньки встала в 3 года — тогда родители и приняли решения для профессиональных занятий фигурным катанием дочери переехать в Москву.

Причиной ухода из большого спорта Усачёвой предполагается полученная в Японии в ноябре 2021 года травма.

Она должна была выступить на четвёртом этапе Гран-при NHK Trophy, но во время разминки перед короткой программой получила травму ноги и была вынуждена сняться с турнира. Произошёл отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости.

С тех пор в соревнованиях Дарья не участвовала, хотя тренировки не бросала.

Как сообщало ИА Регнум, у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой выявили мононуклеоз.

Это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, печени и селезёнки, а также воспаление миндалин.

19-летняя спортсменка прервала тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, на этапе в Сочи стала второй, а на чемпионате России — 11-й. На счету спортсменки есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года.