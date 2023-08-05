Варшава, 5 августа, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть из Белоруссии на польскую сторону. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Родионов/РИА Новости

Яблоньский утверждает, что от Белоруссии исходит «очень реальная» угроза — вагнеровцы уже пытаются проникнуть в Польшу.

Чиновник также заявил, что в Польше ожидают «новых нападений на границу, попыток нарушения воздушного пространства». При этом замминистра заверил, что «Польша не собирается отступать» и даже может пойти на крайнюю меру — закрыть границы с Белоруссией.

Как сообщало ИА Регнум, министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонных переговоров обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

В конце июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону Сувалкского коридора. Моравецкий усмотрел в этом опасность для Польши и якобы возможность для нападения на страну.

В МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили польские воздушные границы.