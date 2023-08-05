СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну
CNN: МИД Польши заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в страну из Белоруссии
Варшава, 5 августа, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть из Белоруссии на польскую сторону. Об этом сообщил телеканал CNN.
Яблоньский утверждает, что от Белоруссии исходит «очень реальная» угроза — вагнеровцы уже пытаются проникнуть в Польшу.
Чиновник также заявил, что в Польше ожидают «новых нападений на границу, попыток нарушения воздушного пространства». При этом замминистра заверил, что «Польша не собирается отступать» и даже может пойти на крайнюю меру — закрыть границы с Белоруссией.
Как сообщало ИА Регнум, министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонных переговоров обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.
В конце июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону Сувалкского коридора. Моравецкий усмотрел в этом опасность для Польши и якобы возможность для нападения на страну.
В МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили польские воздушные границы.