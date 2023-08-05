Вашингтон, 5 августа, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский разочарован и негодует — президент искренне верил, что Соединённые Штаты предоставят Киеву «ядерный зонтик». Об этом офицер сказал в интервью YouTube-каналу London Real.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был в ярости и зол. Ему казалось, что мы примем его, распространим наш «ядерный зонтик» на Украину, сделав её частью НАТО», — сказал полковник.

Макгрегор в очередной раз акцентировал, что киевский режим теплится исключительно благодаря финансированию из США, поэтому Зеленского, чтобы прекратить распад Украины, нужно заставить заключить мирное соглашение.

Как сообщало ИА Регнум, Украина вряд ли сможет восстановить такой ядерный арсенал, который ранее был размещён на территории страны. Об этом заявил секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Восстановить арсенал такого оружия не удастся не только по политическим вопросам, но и по технологическим.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что в Вашингтоне ещё не потеряли окончательно голову и понимают, что Украина с ядерным оружием, пусть даже тактическим, — это «обезьяна с гранатой».