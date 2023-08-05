* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Идлиб, Сирия, 5 августа, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Российские и сирийские военнослужащие в районе города Идлиб уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России). Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России перед нанесением авиаудара

«В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». В нём находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения», — заявил контр-адмирал.

По его словам, только за прошедшие сутки в Идлибской зоне зафиксировано четыре обстрела со стороны «Джебхат ан-Нусры» в провинции Алеппо. В результате попадания управляемой противотанковой ракеты в автомобиль ВС Сирии, выпущенной террористами, погиб один сирийский военный, ещё четверо получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить сказал, что в России обеспокоены полученной информацией об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии.

Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта. В противном случае, российские войска примут «самые решительные и жёсткие меры в отношении боевиков», которые планируют нападение на российских и сирийских военных.