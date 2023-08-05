Кишинёв, 5 августа, 2023, 22:48 — ИА Регнум. «Железные дороги Молдавии» сообщили о происшествии — 5 августа на юге страны в Гагаузии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Авария случилась из-за повреждения путей из-за жары.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сход произошёл на участке Кульма — Чадыр-Лунга.

«Предварительной причиной аварии является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», — пояснили в соцсетях сотрудники «Железных дорог Молдавии».

В составе поезда был 61 вагон, он следовал со станции Бессарабка в порт Рени на Украине.

О жертвах и пострадавших не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Забайкальском крае вечером 2 августа на путях необщего пользования станции Голубичная в Улётовском районе сошли с рельсов четыре грузовых вагона, три из них опрокинулись.

12 мая на станции Заделье в Карелии сошли с железнодорожных путей 19 вагонов грузового поезда.

15 мая в Самарской области 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Толкай — Новоотрадная.

Сход с рельсов трёх вагонов и локомотива произошёл на железнодорожном перегоне в Приморском крае. Это произошло 3 июля на перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск. С рельсов сошли локомотив и три вагона грузового поезда с опрокидыванием на бок локомотива и одного из вагонов.